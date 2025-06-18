Карпин против «Матч ТВ»: тренер обвинил канал в заказной кампании и получил жесткий ответ

На первой пресс-конференции Карпина в качестве главного тренера у него спросили, что специалист думает о критике экспертов «Матч ТВ» его совмещения постов в сборной России и «Динамо». По словам Валерия Георгиевича, эта кампания исходит от одного человека, и он даже знает его имя.