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Карпин против «Матч ТВ»: тренер обвинил канал в заказной кампании и получил жесткий ответ

Карпин заявил, что «Матч ТВ» начал кампанию против его совмещения постов в «Динамо» и сборной.

Источник: Спорт-Экспресс

Валерий Карпин на первой пресс-конференции в качестве главного тренера московского «Динамо» заявил о развернувшейся кампании телеканала «Матч ТВ» против совмещения им должностей в сборной и клубе. Комментаторы уже откликнулись на эти слова и добавили красок конфликту.

В чем проблема

На первой пресс-конференции Карпина в качестве главного тренера у него спросили, что специалист думает о критике экспертов «Матч ТВ» его совмещения постов в сборной России и «Динамо». По словам Валерия Георгиевича, эта кампания исходит от одного человека, и он даже знает его имя.

«По-моему, все понятно. Ну, окей. Это будет на их совести. Как обычно», — ответил Карпин на вопрос журналиста.

Сотрудники «Матч ТВ» моментально отреагировали на слова главного тренера «Динамо» и сборной России.

Непонимание Генича и признание Губерниева

Одним из первых на слова Карпина отреагировал комментатор Константин Генич. В своем Telegram-канале комментатор заявил, что впервые слышит о какой-то акции канала по отношению к главному тренеру «Динамо» и сборной, но, возможно, она просто прошла мимо него.

На пост Константина ответил Дмитрий Губерниев. Он признался, что он — инициатор кампании. Естественно — пошутил.

«Стыдно футбольным комментаторам не знать, кто запустил акцию на Матче против Карпина! Это был я! И Карпин все знает! Вот ведь молодец! Как инициатор и идейный вдохновитель кампании супротив Карпина приглашаю тренера ко мне на прямой эфир! Георгич, приходите!» — написал Дмитрий в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Реакция других комментаторов

Помимо Генича и Губерниева на слова Карпина отреагировали и другие сотрудники «Матч ТВ». Например, Дмитрий Шнякин был удивлен таким обвинениям, но подчеркнул: он не видит никаких проблем в совмещении постов в сборной России и «Динамо» и даже уверен, что тренер кайфует от такого количества работы, так как он биоробот.

Более лаконично высказались Роман Нагучев и Михаил Моссаковский. Первый напомнил всем про совмещение постов в сборной Олегом Романцевым и Анатолием Бышовцем, а потом пошутил про журналиста, задавшего вопрос Карпину.

«Мальчонка читал его с бумажки. Мы же все так делаем на прессухах, да? Ну вот», — написал Нагучев в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Пост Моссаковского был короче, но пошутил он не хуже своих коллег.

«Чтобы попасть с базы “Динамо” в сборную в Новогорске, достаточно перелезть через забор. Хотел написать: Георгич удачно устроился, но не могу. Кампания “Матч ТВ” против совместительства Карпина не позволяет», — подколол тренера Михаил в своем Telegram-канале.

Роман Трушечкин высказался более сдержанно. Комментатор считает, что любая критика в адрес Карпина быстро воспринимается как скоординированная атака, и потому обсуждать эту тему неблагодарно. По его мнению, совмещение постов в сборной и клубе, претендующем на чемпионство, — явный конфликт интересов, который обязательно обострит ситуацию в футбольном инфополе.

При этом, как отметил комментатор, «Динамо» под руководством Карпина уже не экспериментальный проект, а клуб с высокими амбициями, что только усиливает напряжение и недоверие среди других участников чемпионата, особенно учитывая влияние РФС и вопросы справедливости судейства.

Автор: Никита Петрищев