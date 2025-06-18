Медведев: У «Зенита» был интерес к Осипенко, но он сделал свой выбор

Во вторник, 17 июня, стало известно, что 31-летний футболист подписал контракт с московским «Динамо».
— В «Динамо» заявили, что при переговорах по Осипенко, они попросили вас не вмешиваться в это. Было ли такое?
— Меня никто не просил. Осипенко вместе со своим агентом сделали выбор. У нас был интерес к Осипенко, не буду скрывать.
— Многие ждали, что «Ростов» покинет большое количество футболистов. А «Зенит» проявлял интерес к кому-то кроме Осипенко?
— Там играют наши воспитанники. Трансферное окно закроется еще нескоро. Итоги подводить рано, — сказал Медведев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.