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Семак сделал заявление по состоянию Караваева

Семак заявил, что Караваев не успеет вернуться к старту нового сезона.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что защитник команды Вячеслав Караваев продолжает восстанавливаться от травмы и не успеет вернуться к старту нового сезона.

Караваев получил разрыв ахиллова сухожилия во время сборов в Катаре в январе 2025 года и пропустил вторую половину сезона-2024/25.

«У него серьезная травма, которая требует длительного восстановления. В ближайшее время он точно не будет работать. В лучшем случае он вернется осенью. Более точные даты станут понятны позднее, пока мы на него рассчитывать не можем», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Караваеву 30 лет, он выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургского клуба футболист стал пятикратным чемпионом России, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка России. Ранее он становился чемпионом России сезона-2013/14 в составе ЦСКА. На счету Караваева 26 матчей и 2 гола за сборную России.