Семак сделал заявление по состоянию Караваева

«У него серьезная травма, которая требует длительного восстановления. В ближайшее время он точно не будет работать. В лучшем случае он вернется осенью. Более точные даты станут понятны позднее, пока мы на него рассчитывать не можем», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».