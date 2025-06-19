Почему Заболотный и «Спартак» — это нормальный союз

В РПЛ близок трансфер из категории «как он вообще там оказался?». По информации «Чемпионата», нападающий Антон Заболотный переходит в «Спартак». Сейчас 34-летний футболист находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Химками». Болельщики москвичей задаются вопросом: а зачем клуб берёт экс-игрока «Зенита» и ЦСКА? Но сделка выглядит логичной. Ниже — разбираемся почему.
Зачем «Спартаку» форвард? И кто входил в список целей?
Фактурный нападающий — одна из трансферных целей «Спартака» на летнее окно. Тренеру Деяну Станковичу нужен высокий игрок в центр атаки, клуб искал усиление на эту позицию. «Спартак» в матчах РПЛ частенько оказывается в ситуациях, когда нужно взламывать насыщенную оборону соперников. В нападении есть качественные форварды (Манфред Угальде, Ливай Гарсия), но оба не очень высокие (171 и 182 см соответственно). Станкович же хочет опцию со скамейки ростом 190+ см, игрока, способного выйти в нужный момент и разнообразить атаку.
Приоритетным вариантом для «Спартака» был Николай Комличенко. Также не исключались сделки по Егору Голенкову, Герману Онугхе и даже Ивану Сергееву (хотя он не совсем подходит под заданные критерии). Однако в итоге клуб договорился с Заболотным (который ранее отказал «Краснодару»). Комличенко не соблазнился звонками от Станковича и перебрался в «Локомотив», а Антон стал хорошим альтернативным вариантом. Инсайдер Иван Карпов сообщает, что Заболотный будет получать в «Спартаке» € 600 тыс. в год, с ним подпишут контракт по схеме «1+1». Отмечается, что все детали согласованы, медосмотр и подписание ожидаются на этой неделе.
Почему именно Заболотный?
Наверняка болельщики «Спартака» предпочли бы видеть в команде Голенкова или Сергеева. Всё же Заболотный — воспитанник ЦСКА, ещё и поигравший за «Зенит». Однако вряд ли первые два форварда согласились бы на роль запасных с эпизодическим появлением на поле. А 34-летнего Заболотного это вполне устроит. Его задачей станет либо дополнительная помощь в моменты штурма «автобусов» соперника, либо простое освежение атаки. Антона не берут с целью сделать его основной «девяткой» и играть только в навесы. У него будет чёткая роль. Да и платить за Заболотного не надо: большой плюс в условиях перегретого на игроков с российским паспортом рынка. За Голенкова или Сергеева наверняка пришлось бы отдать не менее € 4−5 млн.
«Понятно, что он воспитанник ЦСКА. Но, мне кажется, Заболотный уже столько поиграл везде и как раз уже в зрелом возрасте в ЦСКА провёл не так много времени, в других клубах он больше выступал. Заболотный в целом в “Химках” неплохо выглядел, плюс у него роль будет, скорее всего, неосновного нападающего. Уезжать из Москвы уже не надо будет. Он бесплатный, добавит мощи “Спартаку”, потому что другие нападающие, которые сейчас есть в распоряжении “Спартака”, немножко другой конфигурации».
Ну и не забываем, что Манфред Угальде (Коста-Рика) и Ливай Гарсия (Тринидад и Тобаго) выступают на Золотом кубке КОНКАКАФ. После турнира футболисты получат отдых, а затем им снова нужно будет набирать форму. Поэтому в первых турах «Спартак» не сможет серьёзно рассчитывать ни на Манфреда, ни на Ливая. И тут на спасение придёт Заболотный!
Антон не просто «башня». Он ещё и прессинг-машина
Взглянем на статистику Заболотного в сравнении с другими форвардами, которые могли оказаться в «Спартаке».
|Игрок
|Заболотный
|Комличенко
|Голенков
|Сергеев
|Матчи в сезоне-2024/25
|29
|26
|25
|26
|Голы
|6
|8
|5
|9
|Голевые передачи
|5
|4
|2
|3
|Удары в створ за игру
|0,6
|0,7
|0,7
|1,2
|xG (ожидаемые голы)
|6,93
|7,86
|4,76
|10,01
|xA (ожидаемые ассисты)
|2,14
|2,93
|1,53
|2,71
|Упущенные голевые моменты
|11
|9
|9
|9
|Созданные голевые моменты
|3
|9
|3
|6
|Возврат владения (финальная треть)
|0,5
|0,4
|0,2
|0,3
|Возврат мяча за игру
|2,3
|1,9
|0,8
|1,7
|Успешный дриблинг
|0,4 (48%)
|0,2 (45%)
|0,2 (46%)
|0,7 (57%)
|Удары головой в среднем
|0,83
|0,56
|1,06
|0,29
|Точные пасы
|59%
|63%
|63%
|68%
|Выигранные верховые единоборства
|7,7 (60%)
|4,2 (55%)
|3,9 (53%)
|1,2 (34%)
|Выигранные единоборства в общем
|10,5 (56%)
|6,4 (48%)
|4,6 (48%)
|2,8 (37%)
Из таблицы напрашивается несколько выводов:
- Сергеев — лучший вариант в нападение, если бы «Спартак» хотел найти альтернативу Угальде;
- Заболотный — классный игрок именно под пожелания Станковича. Он прессингует лучше других форвардов, чаще выигрывает единоборства и любит бить головой по воротам.
- Опасения вызывает показатель упущенных голевых моментов, однако Антон банально провёл больше матчей, чем конкуренты. При этом показатели ожидаемых и реальных голов разнятся не так сильно. Заболотный способен дать «Спартаку» четыре-пять забитых мячей по сезону.
- Неожиданно, но Антон раскрывается в качестве не худшего ассистента и дриблёра. Он отдал пять голевых передач при всего двух ожидаемых. Также Заболотный идёт в обводку лучше, чем Комличенко или Голенков (конечно, это не то качество, за которое их ценят).
Подписание контракта с Заболотным не самый крупный риск для «Спартака». Москвичи бесплатно (и с не самой большой зарплатой) получают форварда с российским паспортом, готового к статусу запасного и с чёткой ролью. Да, болельщики не сильно рады скорому переходу 34-летнего экс-игрока «Зенита» и ЦСКА. Но только сам Заболотный способен доказать, что руководство и спортивный отдел «Спартака» угадали с его подписанием. И заслужить одобрение от фанатов.
* в тексте используется статистика с сайтов Understat и Sofascore.