Почему Заболотный и «Спартак» — это нормальный союз

Наверняка болельщики «Спартака» предпочли бы видеть в команде Голенкова или Сергеева. Всё же Заболотный — воспитанник ЦСКА, ещё и поигравший за «Зенит». Однако вряд ли первые два форварда согласились бы на роль запасных с эпизодическим появлением на поле. А 34-летнего Заболотного это вполне устроит. Его задачей станет либо дополнительная помощь в моменты штурма «автобусов» соперника, либо простое освежение атаки. Антона не берут с целью сделать его основной «девяткой» и играть только в навесы. У него будет чёткая роль. Да и платить за Заболотного не надо: большой плюс в условиях перегретого на игроков с российским паспортом рынка. За Голенкова или Сергеева наверняка пришлось бы отдать не менее € 4−5 млн.