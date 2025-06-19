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Почему Заболотный и «Спартак» — это нормальный союз

Антона берут как «башню» и план Б. Но он хорош и в других аспектах.

Источник: Чемпионат.com

В РПЛ близок трансфер из категории «как он вообще там оказался?». По информации «Чемпионата», нападающий Антон Заболотный переходит в «Спартак». Сейчас 34-летний футболист находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Химками». Болельщики москвичей задаются вопросом: а зачем клуб берёт экс-игрока «Зенита» и ЦСКА? Но сделка выглядит логичной. Ниже — разбираемся почему.

Зачем «Спартаку» форвард? И кто входил в список целей?

Фактурный нападающий — одна из трансферных целей «Спартака» на летнее окно. Тренеру Деяну Станковичу нужен высокий игрок в центр атаки, клуб искал усиление на эту позицию. «Спартак» в матчах РПЛ частенько оказывается в ситуациях, когда нужно взламывать насыщенную оборону соперников. В нападении есть качественные форварды (Манфред Угальде, Ливай Гарсия), но оба не очень высокие (171 и 182 см соответственно). Станкович же хочет опцию со скамейки ростом 190+ см, игрока, способного выйти в нужный момент и разнообразить атаку.

Приоритетным вариантом для «Спартака» был Николай Комличенко. Также не исключались сделки по Егору Голенкову, Герману Онугхе и даже Ивану Сергееву (хотя он не совсем подходит под заданные критерии). Однако в итоге клуб договорился с Заболотным (который ранее отказал «Краснодару»). Комличенко не соблазнился звонками от Станковича и перебрался в «Локомотив», а Антон стал хорошим альтернативным вариантом. Инсайдер Иван Карпов сообщает, что Заболотный будет получать в «Спартаке» € 600 тыс. в год, с ним подпишут контракт по схеме «1+1». Отмечается, что все детали согласованы, медосмотр и подписание ожидаются на этой неделе.

Почему именно Заболотный?

Наверняка болельщики «Спартака» предпочли бы видеть в команде Голенкова или Сергеева. Всё же Заболотный — воспитанник ЦСКА, ещё и поигравший за «Зенит». Однако вряд ли первые два форварда согласились бы на роль запасных с эпизодическим появлением на поле. А 34-летнего Заболотного это вполне устроит. Его задачей станет либо дополнительная помощь в моменты штурма «автобусов» соперника, либо простое освежение атаки. Антона не берут с целью сделать его основной «девяткой» и играть только в навесы. У него будет чёткая роль. Да и платить за Заболотного не надо: большой плюс в условиях перегретого на игроков с российским паспортом рынка. За Голенкова или Сергеева наверняка пришлось бы отдать не менее € 4−5 млн.

«Понятно, что он воспитанник ЦСКА. Но, мне кажется, Заболотный уже столько поиграл везде и как раз уже в зрелом возрасте в ЦСКА провёл не так много времени, в других клубах он больше выступал. Заболотный в целом в “Химках” неплохо выглядел, плюс у него роль будет, скорее всего, неосновного нападающего. Уезжать из Москвы уже не надо будет. Он бесплатный, добавит мощи “Спартаку”, потому что другие нападающие, которые сейчас есть в распоряжении “Спартака”, немножко другой конфигурации».

Андрей Аршавин
экс-форвард «Зенита» и сборной России

Ну и не забываем, что Манфред Угальде (Коста-Рика) и Ливай Гарсия (Тринидад и Тобаго) выступают на Золотом кубке КОНКАКАФ. После турнира футболисты получат отдых, а затем им снова нужно будет набирать форму. Поэтому в первых турах «Спартак» не сможет серьёзно рассчитывать ни на Манфреда, ни на Ливая. И тут на спасение придёт Заболотный!

Антон не просто «башня». Он ещё и прессинг-машина

Взглянем на статистику Заболотного в сравнении с другими форвардами, которые могли оказаться в «Спартаке».

ИгрокЗаболотныйКомличенкоГоленковСергеев
Матчи в сезоне-2024/2529262526
Голы6859
Голевые передачи5423
Удары в створ за игру0,60,70,71,2
xG (ожидаемые голы)6,937,864,7610,01
xA (ожидаемые ассисты)2,142,931,532,71
Упущенные голевые моменты11999
Созданные голевые моменты3936
Возврат владения (финальная треть)0,50,40,20,3
Возврат мяча за игру2,31,90,81,7
Успешный дриблинг0,4 (48%)0,2 (45%)0,2 (46%)0,7 (57%)
Удары головой в среднем0,830,561,060,29
Точные пасы59%63%63%68%
Выигранные верховые единоборства7,7 (60%)4,2 (55%)3,9 (53%)1,2 (34%)
Выигранные единоборства в общем10,5 (56%)6,4 (48%)4,6 (48%)2,8 (37%)

Из таблицы напрашивается несколько выводов:

  1. Сергеев — лучший вариант в нападение, если бы «Спартак» хотел найти альтернативу Угальде;
  2. Заболотный — классный игрок именно под пожелания Станковича. Он прессингует лучше других форвардов, чаще выигрывает единоборства и любит бить головой по воротам.
  3. Опасения вызывает показатель упущенных голевых моментов, однако Антон банально провёл больше матчей, чем конкуренты. При этом показатели ожидаемых и реальных голов разнятся не так сильно. Заболотный способен дать «Спартаку» четыре-пять забитых мячей по сезону.
  4. Неожиданно, но Антон раскрывается в качестве не худшего ассистента и дриблёра. Он отдал пять голевых передач при всего двух ожидаемых. Также Заболотный идёт в обводку лучше, чем Комличенко или Голенков (конечно, это не то качество, за которое их ценят).

Подписание контракта с Заболотным не самый крупный риск для «Спартака». Москвичи бесплатно (и с не самой большой зарплатой) получают форварда с российским паспортом, готового к статусу запасного и с чёткой ролью. Да, болельщики не сильно рады скорому переходу 34-летнего экс-игрока «Зенита» и ЦСКА. Но только сам Заболотный способен доказать, что руководство и спортивный отдел «Спартака» угадали с его подписанием. И заслужить одобрение от фанатов.

* в тексте используется статистика с сайтов Understat и Sofascore.