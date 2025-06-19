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«Локомотив» объявил об уходе Севикяна и его возвращении в «Ференцварош»

Футболист сборной Армении Севикян покинул «Локомотив» и вернулся в «Ференцварош».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» в своем Telegram-канале объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником сборной Армении Эдгаром Севикяном, который был арендован у венгерского «Ференцвароша».

Севикян был арендован «Локомотивом» в сентябре 2024 года. Он провел 20 матчей за российский клуб и сделал четыре голевые передачи. Ранее генеральный директор «красно-зеленых» Владимир Леонченко заявил журналистам, что клуб не станет выкупать игрока у «Ференцвароша» и не будет продлевать его аренду.

«Сотрудничество с полузащитником завершилось в связи с истечением срока действия арендного соглашения. Игрок вернется в венгерский “Ференцварош”, — говорится в сообщении “Локомотива”.

С 2022 по 2023 год Севикян на правах аренды выступал за «Нижний Новгород», где отыграл 40 матчей и забил восемь мячей.