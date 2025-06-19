«Локомотив» объявил об уходе Севикяна и его возвращении в «Ференцварош»

Севикян был арендован «Локомотивом» в сентябре 2024 года. Он провел 20 матчей за российский клуб и сделал четыре голевые передачи. Ранее генеральный директор «красно-зеленых» Владимир Леонченко заявил журналистам, что клуб не станет выкупать игрока у «Ференцвароша» и не будет продлевать его аренду.