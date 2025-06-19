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Экс-тренер Батракова: в Европе важно играть, а не просто находиться в клубе и гордиться

Андрей Нагибин, бывший тренер полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о возможном переезде своего экс-подопечного в европейский клуб.

Источник: Чемпионат.com

Андрей Нагибин, бывший тренер полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о возможном переезде своего экс-подопечного в европейский клуб. Он считает, что к требованиям зарубежного футбола нужно быть готовым, чтобы решиться на переезд в Европу.

«Каждый сам для себя принимает решения. По моему мнению, Батраков созрел для хорошего клуба в Европе. Но важно там играть, а не просто находиться и гордиться этим. А требования в Европе намного выше к тому же тренажёрному залу. К ним надо быть готовым», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.