Экс-тренер Батракова: в Европе важно играть, а не просто находиться в клубе и гордиться

«Каждый сам для себя принимает решения. По моему мнению, Батраков созрел для хорошего клуба в Европе. Но важно там играть, а не просто находиться и гордиться этим. А требования в Европе намного выше к тому же тренажёрному залу. К ним надо быть готовым», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.