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Слишкович не включил футболистов «Оренбурга» в топ-5 молодых футболистов РПЛ

«Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ-2023/2024 среди тренеров и капитанов клубов.

Источник: Чемпионат.com

«Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ-2023/2024 среди тренеров и капитанов клубов. Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович расставил игроков в следующем порядке:

1-е место — Алексей Батраков («Локомотив»);

2-е место — Матвей Кисляк (ЦСКА);

3-е место — Никита Кривцов («Краснодар»);

4-е место — Сергей Пиняев («Локомотив»);

5-е место — Ярослав Гладышев («Динамо»).

Премия «Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ» — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона спортсмену не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство игрока не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона выступают за клуб РПЛ. В сезоне-2021/2022 премию выиграл Гамид Агаларов, в сезоне-2022/2023 — Сергей Пиняев, а в сезоне-2023/2024 — Константин Тюкавин.

Напомним, первое место по итогам голосования в этом сезоне занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (146 очков), второе место — у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка (131 очко), третье — у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).