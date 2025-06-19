Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
Палмейрас
:
Аль-Ахли
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.29
П2
7.20
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.14
П2
1.88
Футбол. Зарубежный
20.06
Сиэтл
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
8.60
X
4.82
П2
1.43
Футбол. Зарубежный
завершен
Аль-Айн
0
:
Ювентус
5
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Пачука
1
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
20.06
ПСЖ
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.61
П2
11.50

Титов: Батраков ярко ворвался в РПЛ, но Кисляк — явление в российском футболе

Бывший футболист Егор Титов высказался о победе полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в премии «Чемпионата» лучшему молодому футболисту сезона.

Источник: Чемпионат.com

Бывший футболист Егор Титов высказался о победе полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в премии «Чемпионата» лучшему молодому футболисту сезона.

«Батраков — это человек, который очень ярко ворвался в наш чемпионат. В этом возрасте набрал столько очков по системе “гол+пас”! Поэтому, наверное, его победа в номинации “Лучший молодой футболист России” от “Чемпионата” — заслуженная.

Но я бы отметил ещё Кисляка. Как он ярко ворвался! С первого матча, как только он попал в стартовый состав, было видно, что это мастер! Концовку он выдал потрясающую — забивал важные голы. Для меня нет определённости, кто лучший. Мы говорим про забитые мячи и голевые передачи, поэтому Батраков стои́т здесь чуть выше, чем Кисляк. Хотя для меня Кисляк — явление в российском футболе«, — сказал Титов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.