Титов: Батраков ярко ворвался в РПЛ, но Кисляк — явление в российском футболе

Но я бы отметил ещё Кисляка. Как он ярко ворвался! С первого матча, как только он попал в стартовый состав, было видно, что это мастер! Концовку он выдал потрясающую — забивал важные голы. Для меня нет определённости, кто лучший. Мы говорим про забитые мячи и голевые передачи, поэтому Батраков стои́т здесь чуть выше, чем Кисляк. Хотя для меня Кисляк — явление в российском футболе«, — сказал Титов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.