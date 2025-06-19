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Защитник «Спартака» Денисов: любимый мем — как Балотелли разбирался с манишкой

Защитник «Спартака» Даниил Денисов, занявший место в топ-10 в голосовании «Чемпионата» на звание лучшего молодого футболиста РПЛ сезона-2024/2025 по версии «Чемпионата», назвал свой любимый мем.

Источник: Чемпионат.com

Защитник «Спартака» Даниил Денисов, занявший место в топ-10 в голосовании «Чемпионата» на звание лучшего молодого футболиста РПЛ сезона-2024/2025 по версии «Чемпионата», назвал свой любимый мем.

«Любимый мем — пускай будет по футбольному: видео, как Марио Балотелли разбирался с манишкой», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, сегодня «Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ сезона-2024/2025. Оно проходит среди тренеров и капитанов клубов Российской Премьер-Лиги. Первое место занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (146 очков), второе место — у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка (131 очко), третье — у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).