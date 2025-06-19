«Нижний Новгород» вновь отдал в аренду избитого футболиста

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Полузащитник Антон Мухин перешел из «Нижнего Новгорода» в саратовский «Сокол» на правах аренды, сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Соглашение об аренде 20-летнего игрока рассчитано на один год.
Мухин перешел в «Нижний Новгород» в 2022 году и провел за команду 18 матчей. В феврале 2025 года он был отдан в аренду во владивостокское «Динамо», однако затем был досрочно возвращен.
В апреле агент Мухина Антон Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что управляющий «Динамо» Эдуард Сандлер избил футболиста в общественной бане. У игрока была подтверждена закрытая черепно-мозговая травма, он проходил амбулаторное лечение в больнице во Владивостоке. Мухин написал на Сандлера заявление в полицию.