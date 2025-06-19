Защитник «Динамо» Майсторович: Гладышев — будущая звезда, будет играть в Европе

«Гладышев — будущая звезда российского футбола. Ему сейчас всего 22 года. Думаю, после “Динамо” он будет играть в Европе, в топ-5 чемпионатах. Но самое важное — быть здоровым», — сказал Майсторович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.