Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от перехода в «Локомотив»

«Честно, очень рад. Это большой клуб в России. Попасть туда — привилегия. Стиль футбола мне очень нравится, потому что, как минимум, мне даже подходит. Быстрый, атакующий, интенсивный. Смотреть за игрой “Локомотива” было приятно, ну и выступать против “Локомотива”, потому что команда играет и сопернику даёт, можно сказать. И такой хороший футбол получается и для болельщиков, и для футболистов самих.