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Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от перехода в «Локомотив»

Нападающий Зелимхан Бакаев прокомментировал переход в московский «Локомотив».

Источник: Чемпионат.com

Нападающий Зелимхан Бакаев прокомментировал переход в московский «Локомотив».

«Честно, очень рад. Это большой клуб в России. Попасть туда — привилегия. Стиль футбола мне очень нравится, потому что, как минимум, мне даже подходит. Быстрый, атакующий, интенсивный. Смотреть за игрой “Локомотива” было приятно, ну и выступать против “Локомотива”, потому что команда играет и сопернику даёт, можно сказать. И такой хороший футбол получается и для болельщиков, и для футболистов самих.

У меня самые высокие ожидания, я думаю, как и у самого клуба. Сейчас надо хорошо сборы провести и уже от матча к матчу идти и добиваться своих целей", — сказал Бакаев в интервью клубной пресс-службе.