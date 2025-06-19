«Динамо» Москва опубликовало график предсезонных матчей

Три первые игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, матч с «Ахматом» — на поле базы «Динамо» в Новогорске. Отмечается, что время начала игры с «Ахматом» будет объявлено позднее.