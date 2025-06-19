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Агент Батракова высказался о признании полузащитника лучшим молодым игроком России

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на признание своего клиента лучшим молодым футболистом России.

Источник: Чемпионат.com

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на признание своего клиента лучшим молодым футболистом России.

«Я поддерживаю выбор голосовавших, которые признали Алексея лучшим молодым игроком. Понятно, что я не могу быть абсолютно объективен в силу того, что мы с Алексеем сотрудничаем. Но по мне, всё справедливо. Очень надеюсь, что в следующем сезоне Алексей уже станет лучшим игроком РПЛ. Ему есть куда двигаться и развиваться. Всё будет зависеть от него, но если учесть характер Алексея, динамику он ещё даст большую», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.