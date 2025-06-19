Агент Батракова высказался о признании полузащитника лучшим молодым игроком России

«Я поддерживаю выбор голосовавших, которые признали Алексея лучшим молодым игроком. Понятно, что я не могу быть абсолютно объективен в силу того, что мы с Алексеем сотрудничаем. Но по мне, всё справедливо. Очень надеюсь, что в следующем сезоне Алексей уже станет лучшим игроком РПЛ. Ему есть куда двигаться и развиваться. Всё будет зависеть от него, но если учесть характер Алексея, динамику он ещё даст большую», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.