Акинфеев включил вратаря Кокарева в топ-5 молодых футболистов РПЛ-2024/2025

Премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона спортсмену не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство игрока не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ. В сезоне-2021/2022 премию выиграл Гамид Агаларов, в сезоне-2022/2023 — Сергей Пиняев, а в сезоне-2023/2024 — Константин Тюкавин.