Николай Комличенко составил пятёрку лучших молодых игроков РПЛ в сезоне-2024/2025

i Премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ. В сезоне 2021/2022 премию выиграл Гамид Агаларов, в сезоне 2022/2023 — Сергей Пиняев, а в сезоне 2023/2024 — Константин Тюкавин.