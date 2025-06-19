Николай Комличенко составил пятёрку лучших молодых игроков РПЛ в сезоне-2024/2025

«Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ-2023/2024 среди тренеров и капитанов клубов. Экс-капитан «Ростова» Николай Комличенко, подписавший недавно контракт с «Локомотивом», расставил игроков в следующем порядке:
1 место — Алексей Батраков («Локомотив»).
2 место — Ярослав Гладышев («Динамо»);
3 место — Матвей Кисляк (ЦСКА);
4 место — Иван Комаров («Ростов»);
5 место — Кирилл Лангович («Ростов»).
i Премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ. В сезоне 2021/2022 премию выиграл Гамид Агаларов, в сезоне 2022/2023 — Сергей Пиняев, а в сезоне 2023/2024 — Константин Тюкавин.
Напомним, первое место по итогам голосования в этом сезоне занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (146 очков), второе место — у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка (131 очко), третье — у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).