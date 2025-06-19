В «Динамо» Мх сообщили о переходе Эгаша Касинтуры в «Ахмат»

«Информация о переходе Касинтуры в “Ахмат” соответствует действительности. Нам очень жаль, потому что мы потеряли нашего ведущего игрока. С одной стороны, это новый вызов для игрока, и его устраивают условия, которые предлагает “Ахмат”. А для нас это вынужденная мера — расставаться с ведущим игроком. Сожалеем, но у нас нет другого выхода», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.