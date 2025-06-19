В «Ахмате» сообщили о переговорах с «Оренбургом» по трансферу Мансильи

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 28-летний Брайан Мансилья провёл 27 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Также на счету аргентинского нападающего две игры в Фонбет Кубке России.