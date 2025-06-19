Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
Палмейрас
:
Аль-Ахли
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.29
П2
7.09
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.10
X
4.08
П2
1.90
Футбол. Зарубежный
20.06
Сиэтл
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
9.20
X
4.83
П2
1.44
Футбол. Зарубежный
20.06
ПСЖ
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.59
П2
11.50
Футбол. Зарубежный
завершен
Аль-Айн
0
:
Ювентус
5
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Пачука
1
:
Зальцбург
2
П1
X
П2

В «Ахмате» сообщили о переговорах с «Оренбургом» по трансферу Мансильи

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев ответил на вопрос о возможном переходе нападающего Брайана Мансильи из «Оренбурга».

Источник: Чемпионат.com

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев ответил на вопрос о возможном переходе нападающего Брайана Мансильи из «Оренбурга». Ранее сообщалось, что клубы обсуждают полноценный трансфер игрока за сумму около € 2 млн.

— Мансилья действительно переходит в «Ахмат»?

— Идут переговоры.

— Говорить о факте перехода преждевременно?

— О переходе — да, — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 28-летний Брайан Мансилья провёл 27 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Также на счету аргентинского нападающего две игры в Фонбет Кубке России.