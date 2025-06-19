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Футбольный юрист рассказал, как быстро «Локомотив» сможет снять трансферный бан

Футбольный юрист Антон Смирнов прокомментировал появившуюся новость о трансферном бане «Локомотива» от ФИФА.

Источник: vk.com/fclokomotiv

Ранее стало известно, что российскому клубу запрещено регистрировать новых игроков с 18 июня. Запрет будет действовать 3 регистрационных периода. Позже выяснилось, что данный запрет связан с отказом «Локо» платить компенсацию за трансфер центрального защитника Марка Мампасси, который в 2021 году играл за «Мариуполь» на правах аренды из «Шахтера». Клуб должен был выплатить 50 тысяч евро «Мариуполю» как клубу, воспитавшему футболиста, но не сделал этого.

"Что такое бан на 3 последовательных периода? Если этот бан связан с обеспечительной мерой, то это одна история. Если это бан неснимаемый за длительное нарушение и неисполнение, то это другая история. Я так понимаю, речь идет о стандартном бане, когда не исполняется некое решение.

Как это происходит: выносит ФИФА решение, после этого стороны могут запросить текст решения. Пока текст не направлен сторонам, решение, на исполнение которого дается 45 дней, не вступает в силу. Когда текст изготовят, должны пройти дни до 45-го дня, потом сторона может подать запрос о применении санкции за неисполнение решения. И выносится санкция в виде бана на регистрацию новых футболистов до момента, пока решение не будет исполнено. Если был CAS, то, допустим, он вынес решение, после этого «Локомотив» не исполнил его, и сторона обратилась в ФИФА для наложения бана.

Я не видел документов, но я не думаю, что речь идет о неснимаемом бане. Я так понимаю, здесь именно обеспечительная мера. Не надо паниковать. Как только «Локомотив» выплатит денежные средства, запрет будет снят, и спокойно можно будет всех регистрировать. Это происходит очень быстро: заплатили, сообщили, что заплатили, вторая сторона подтверждает — и тема закрывается", — сказал Смирнов.