Футбольный юрист рассказал, как быстро «Локомотив» сможет снять трансферный бан

Как это происходит: выносит ФИФА решение, после этого стороны могут запросить текст решения. Пока текст не направлен сторонам, решение, на исполнение которого дается 45 дней, не вступает в силу. Когда текст изготовят, должны пройти дни до 45-го дня, потом сторона может подать запрос о применении санкции за неисполнение решения. И выносится санкция в виде бана на регистрацию новых футболистов до момента, пока решение не будет исполнено. Если был CAS, то, допустим, он вынес решение, после этого «Локомотив» не исполнил его, и сторона обратилась в ФИФА для наложения бана.