Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер
0
:
Порту
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.80
П2
1.40
Футбол. Зарубежный
20.06
Сиэтл
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
9.40
X
4.80
П2
1.40
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
2
:
Аль-Ахли
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
20.06
ПСЖ
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.22
П2
10.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Аль-Айн
0
:
Ювентус
5
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
20.06
Бенфика
:
Окленд
Все коэффициенты
П1
1.01
X
32.00
П2
101.00

Канделаки нашла работу Карпину после его перепалки с продюсером «Матч ТВ»

Карпин поспорил с генпродюсером «Матч ТВ» Тащиным о показе матчей сборной и предложил отдать их «Первому каналу». Канделаки заявила, что раз тренер лучше экспертов разбирается в телебизнесе, то может руководить «Матч ТВ».

Управляющий директор «Матч ТВ» Тинатин Канделаки заявила в телеграм-канале, что главный тренер сборной России Валерий Карпин после завершения тренерской карьеры может занять руководящий пост на телеканале.

«Валерий Георгиевич, родной, как только тренером закончите работать, ждем вас в качестве гендиректора телеканала “Матч ТВ”. Чувствую, что вы в телевизионной экономике, как и в телевизионном бизнесе, понимаете лучше экспертов», — сказала Канделаки.

Ранее в четверг во время сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Карпин устроил перепалку с генеральным продюсером телеканал Александром Тащиным. В частности, тренер предложил перенести трансляции игр сборной России на «Первый канал» для увеличения аудитории, а также заявил, что эксперты «Матч ТВ» в предматчевых студиях «несут хрень».

Карпин после сессии на ПМЭФ заявил «Матч ТВ», что шутил и хотел «разбавить атмосферу».

В июне Карпин также возглавил московское «Динамо».