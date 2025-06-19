Канделаки нашла работу Карпину после его перепалки с продюсером «Матч ТВ»

«Валерий Георгиевич, родной, как только тренером закончите работать, ждем вас в качестве гендиректора телеканала “Матч ТВ”. Чувствую, что вы в телевизионной экономике, как и в телевизионном бизнесе, понимаете лучше экспертов», — сказала Канделаки.