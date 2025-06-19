Канделаки нашла работу Карпину после его перепалки с продюсером «Матч ТВ»

Управляющий директор «Матч ТВ» Тинатин Канделаки заявила в телеграм-канале, что главный тренер сборной России Валерий Карпин после завершения тренерской карьеры может занять руководящий пост на телеканале.
«Валерий Георгиевич, родной, как только тренером закончите работать, ждем вас в качестве гендиректора телеканала “Матч ТВ”. Чувствую, что вы в телевизионной экономике, как и в телевизионном бизнесе, понимаете лучше экспертов», — сказала Канделаки.
Ранее в четверг во время сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Карпин устроил перепалку с генеральным продюсером телеканал Александром Тащиным. В частности, тренер предложил перенести трансляции игр сборной России на «Первый канал» для увеличения аудитории, а также заявил, что эксперты «Матч ТВ» в предматчевых студиях «несут хрень».
Карпин после сессии на ПМЭФ заявил «Матч ТВ», что шутил и хотел «разбавить атмосферу».
В июне Карпин также возглавил московское «Динамо».