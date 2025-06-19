Руководству клуба РПЛ грозит до 15 лет тюрьмы за взятку судье

По информации источника, дело возбуждено по статье 291 УК РФ — их заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба. Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до 15 лет тюремного заключения.