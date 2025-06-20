«В “Зените” сербская прослойка»: тренер объяснил срыв перехода Даку

«В “Зените” есть сербская прослойка — Дркушич, Эракович… Может быть, это разумное решение — попридержать переход. К сожалению, отрицать этого противоречивого состояния нельзя. Где-то все равно такое может сыграть в минус команде. Потому переход и сорвался. Другое дело, зачем вообще было затевать такой трансфер, зная, что он заложит в команде мину замедленного действия?» — подчеркнул Билялетдинов.