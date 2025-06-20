Губернатор Московской области сказал, что ему не было грустно из-за расформирования ФК «Химки»

— Вам не было грустно, что история «Химок» закончилась?
— Нет, не было. Я волновался только из-за того, чтобы все финансовые обязательства перед игроками команды были погашены. Вот это эмоциональное переживание было. А так… Уверен, ребята найдут себя.
По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России, однако не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. РФС принял решение, что подмосковную команду в турнире заменит «Пари НН».
18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.