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Губернатор Московской области сказал, что ему не было грустно из-за расформирования ФК «Химки»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в кулуарах ПМЭФ-2025 ответил на вопрос «СЭ» о приостановке деятельности «Химок».

Источник: Официальный паблик ФК "Химки" ВКонтакте

— Вам не было грустно, что история «Химок» закончилась?

— Нет, не было. Я волновался только из-за того, чтобы все финансовые обязательства перед игроками команды были погашены. Вот это эмоциональное переживание было. А так… Уверен, ребята найдут себя.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России, однако не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. РФС принял решение, что подмосковную команду в турнире заменит «Пари НН».

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.