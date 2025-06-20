Генеральный секретарь РФС Митрофанов сделал заявление о задержании совладельца «Торпедо» Соболева.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал задержание совладельца «Торпедо» Леонида Соболева.
— РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры. В последние годы юрисдикционными органами РФС были дисквалифицированы десятки футболистов и функционеров за различные этические нарушения. Нельзя забывать и дело «Чайки», первое в России уголовное дело о договорном матче, в расследовании которого РФС принимал активное участие.
Наша конечная цель — нулевая терпимость к любым нарушениям этических норм всеми субъектами футбола.
Российский футбольный союз оказывает полную поддержку правоохранительным органам в данном расследовании и уверен, что все виновные будут установлены и привлечены к ответственности.
Также добавлю, что я уже дал поручение департаменту защиты игры для проведения проверки и дальнейшей передачи дела в КДК, — сказал Митрофанов.