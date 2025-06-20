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Генеральный секретарь РФС Митрофанов сделал заявление о задержании совладельца «Торпедо» Соболева

Генеральный секретарь РФС Митрофанов сделал заявление о задержании совладельца «Торпедо» Соболева.

Источник: https://vk.com/torpedomoscowfc

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал задержание совладельца «Торпедо» Леонида Соболева.

— РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры. В последние годы юрисдикционными органами РФС были дисквалифицированы десятки футболистов и функционеров за различные этические нарушения. Нельзя забывать и дело «Чайки», первое в России уголовное дело о договорном матче, в расследовании которого РФС принимал активное участие.

Наша конечная цель — нулевая терпимость к любым нарушениям этических норм всеми субъектами футбола.

Российский футбольный союз оказывает полную поддержку правоохранительным органам в данном расследовании и уверен, что все виновные будут установлены и привлечены к ответственности.

Также добавлю, что я уже дал поручение департаменту защиты игры для проведения проверки и дальнейшей передачи дела в КДК, — сказал Митрофанов.