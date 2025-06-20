Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
Бенфика
:
Окленд
Все коэффициенты
П1
1.01
X
32.00
П2
101.00
Футбол. Зарубежный
21:00
Фламенго
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.40
П2
2.25
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
0
:
Ботафого
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Сиэтл
1
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
2
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
21.06
Лос-Анджелес
:
Эсперанс
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.50
П2
3.60

Нагорных о трансферном бане «Локомотива»: «Рассчитываем, что ситуация будет разрешена в течение недели»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» ситуацию с трансферным баном клуба.

Источник: РИА "Новости"

19 июня стало известно, что ФИФА наложила на московский клуб запрет на трансферы до зимы 2027 года.

«В клубе ситуация находится под контролем. Специалисты занимаются вопросом. В ближайшие дни рассчитываем, что ситуация будет разрешена. Срок? Надеемся, получится в течение недели», — сказал Нагорных «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

В прошедшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. В межсезонье клуб объявил о трансферах полузащитников Зелимхана Бакаева и Александра Руденко, а также нападающего Николая Комличенко.