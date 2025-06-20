Нагорных о трансферном бане «Локомотива»: «Рассчитываем, что ситуация будет разрешена в течение недели»

19 июня стало известно, что ФИФА наложила на московский клуб запрет на трансферы до зимы 2027 года.
«В клубе ситуация находится под контролем. Специалисты занимаются вопросом. В ближайшие дни рассчитываем, что ситуация будет разрешена. Срок? Надеемся, получится в течение недели», — сказал Нагорных «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.
В прошедшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. В межсезонье клуб объявил о трансферах полузащитников Зелимхана Бакаева и Александра Руденко, а также нападающего Николая Комличенко.