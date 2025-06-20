Нагорных о трансферном бане «Локомотива»: «Рассчитываем, что ситуация будет разрешена в течение недели»

«В клубе ситуация находится под контролем. Специалисты занимаются вопросом. В ближайшие дни рассчитываем, что ситуация будет разрешена. Срок? Надеемся, получится в течение недели», — сказал Нагорных «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.