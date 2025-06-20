Галактионов: «Мы подчеркиваем, что высказывание Тикнизяна было небольшим эмоциональным всплеском»

«Мы подчеркиваем, что высказывание Наира было небольшим эмоциональным всплеском. Это не повлияло на переход. Предложение, которое появилось, устроило игрока. Он хотел поменять обстановку и попробовать силы в европейском клубе. Мы благодарим его за годы в “Локомотиве”. Тем не менее, сделка пока не завершена. Говорить об этом пока преждевременно. В каких отношениях расстанемся с Наиром? В рабочих. Мы с ним не ругались. Эмоциональная реакция была связана с тем, что в двух матчах он не получил времени», — заявил Галактионов.