Галактионов: «Мы подчеркиваем, что высказывание Тикнизяна было небольшим эмоциональным всплеском»

«Мы подчеркиваем, что высказывание Наира было небольшим эмоциональным всплеском. Это не повлияло на переход. Предложение, которое появилось, устроило игрока. Он хотел поменять обстановку и попробовать силы в европейском клубе. Мы благодарим его за годы в “Локомотиве”. Тем не менее, сделка пока не завершена. Говорить об этом пока преждевременно. В каких отношениях расстанемся с Наиром? В рабочих. Мы с ним не ругались. Эмоциональная реакция была связана с тем, что в двух матчах он не получил времени», — заявил Галактионов.
В сезоне-2024/25 26-летний Тикнизян сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.
Футболист сообщил, что его не устраивает количество времени, которое он проводит на поле в «Локомотиве». По этой причине по окончании сезона он переходит в сербскую «Црвену Звезду».