«Это провокация. Он никому взяток не давал». Боссов «Торпедо» правда посадят на 15 лет? Интервью адвоката

— В силу того, что вчера мы поздно начали процессуальные действия, не стали давать развернутые показания. Пока ограничились статьей 51 [Конституции о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников]. В ближайшее время будем понимать, проанализировав больший пласт информации, что в действительности имело место быть, и какие показания нам давать.