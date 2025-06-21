Каррера ответил, готов ли возглавить «Зенит» или ЦСКА

Каррера сменил Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Спартака» в начале сезона-2016/17 после вылета в квалификации Лиги Европы от кипрского АЕКа и привел в том же чемпионате РПЛ команду к первому с 2001 года чемпионству. В следующем сезоне красно-белые под руководством итальянца выиграли Суперкубок страны и бронзовые медали, а осенью 2018 года Каррера был отправлен в отставку. Сам специалист неоднократно говорил, что с удовольствием снова возглавил бы «Спартак».