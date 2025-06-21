Еще один россиянин едет в Европу! Джикия делает творческий шаг

Это смело. Представьте себя на месте Георгия Джикии. Через полгода вам уже 32. Всё, чего только можно добиться в нынешних условиях, вы уже получили. В его случае выиграны трофеи, заработана репутация, деньги, плюс так или иначе ощущается востребованность. Как поступило бы большинство, занимаясь разными делами? Постепенно завершили бы историю и думали, чем заняться дальше. Джикия решил иначе — в начале следующей недели он полетит в Турцию, чтобы резко изменить жизнь. Если всё сложится хорошо, то мы увидим слова о новом вызове или интересном опыте, и это не будет лукавством. Может ещё что-то про доказать себе и всем вокруг, что он чего-то стоит. И это важная мотивация продолжать.