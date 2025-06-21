Президент «Сочи» Ротенберг: не думаю, что Писарский останется. Он попал в темную историю

— Да. Не буду вдаваться во все эти истории: он оказался в неприятном инциденте в предпоследнем или последнем туре. Тёмная история, не хочу даже вспоминать и думать. Ни по спортивным, ни по человеческим качествам это ни в какие ворота не лезет.