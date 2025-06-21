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Гришин: уход Пьянича из ЦСКА очевиден — ему не хватало сил в матчах с топ-соперниками

Экс-защитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о возможном уходе полузащитника Миралема Пьянича из московского клуба.

Источник: Чемпионат.com

Экс-защитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о возможном уходе полузащитника Миралема Пьянича из московского клуба.

«Было очевидно, что Пьянич покинет ЦСКА после этого сезона, — он уже в возрасте и ему не хватает скоростных качеств. Да, он большой игрок, выступавший в великих клубах. Но мне кажется правильным, если Миралем действительно покинет ЦСКА этим летом. В опорную зону нужен футболист, который много двигается и выполняет большой объём работы. А Пьянич не давал такого объёма работы — ему не хватало силёнок в очных матчах с сильными соперниками», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.