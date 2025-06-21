В «Акроне» назвали новую цель для Дзюбы в футболе

— Артём добавляет не только в футбольном поле, у него много разных качеств, в том числе в раздевалке. Кстати, Дзюба пока ещё не лучший бомбардир клуба за время его существования: Понсе за «Акрон» забил 17 мячей. Получается, ещё одна цель для Артёма есть. У него есть задача на этот сезон установить ещё один рекорд, и он этого не скрывает. Он медийная личность, он лидер раздевалки. Было бы здорово, если бы Дзюба закончил свою карьеру в майке «Акрона», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».