Суд отправил под домашний арест бухгалтера «Торпедо»

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест бухгалтера московского футбольного клуба «Торпедо» Елену Волкову по обвинению в оказании противоправного влияния на результаты матчей через спортивного судью, сообщили РИА Новости в суде.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Волковой меры пресечения в виде домашнего ареста», — рассказал собеседник агентства.
Как заявил РИА Новости адвокат Александр Добровинский, Волкова является бухгалтером команды.
Как ранее сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полиция задержала директора АО ФК «Торпедо Москва» Валерия Скородумова и соучредителя ООО «Спортивная-строительная компания» и владельца «Торпедо» Леонида Соболева, против них возбуждено дело об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования, обвинение предъявлено по трем эпизодам преступления.
По данным следствия, руководители клуба вместе с соучастниками предлагали главному судье футбольных матчей с участием ФК «Торпедо» более одного миллиона рублей за обеспечение победы команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Предварительно, таким образом они пытались повлиять на результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот арбитр.
Ранее «Торпедо» сообщило, что клуб продолжает работу в штатном режиме, финансовые обязательства перед футболистами, тренерским штабом, сотрудниками выполняются в полном объеме.
«Торпедо», трехкратный чемпион СССР и шестикратный обладатель Кубка СССР, по итогам прошлого сезона заняло второе место в первой лиге и вернулось в высший эшелон российского клубного футбола.