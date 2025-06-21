Меликов: махачкалинское «Динамо» должно доказать свою состоятельность в РПЛ

«Когда мы вошли в РПЛ, сыграли второй или третий матч, меня спросили, какие задачи мы видим в этом сезоне… Я тогда сказал, что “Динамо” должно попасть в 12 (лучших — ред.) клубов РПЛ. Они задачу выполнили свою. Хотя последние четыре игры после победы над “Спартаком” на самом деле заставили нас волноваться и потревожиться… Теперь главная задача для нас — это провести подготовительный этап и уже теперь, не будучи новичками премьер-лиги… доказать свою значимость, свою состоятельность в новом сезоне. Поэтому будем над этим работать», — сказал Меликов.