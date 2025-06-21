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Меликов: махачкалинское «Динамо» должно доказать свою состоятельность в РПЛ

Меликов: махачкалинское «Динамо» выполнило задачу, заняв 11-е место в РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Махачкалинское «Динамо» в дебютном сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) выполнило задачу, заняв 11-е место, в новом сезоне команда должна доказать свою состоятельность, заявил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Когда мы вошли в РПЛ, сыграли второй или третий матч, меня спросили, какие задачи мы видим в этом сезоне… Я тогда сказал, что “Динамо” должно попасть в 12 (лучших — ред.) клубов РПЛ. Они задачу выполнили свою. Хотя последние четыре игры после победы над “Спартаком” на самом деле заставили нас волноваться и потревожиться… Теперь главная задача для нас — это провести подготовительный этап и уже теперь, не будучи новичками премьер-лиги… доказать свою значимость, свою состоятельность в новом сезоне. Поэтому будем над этим работать», — сказал Меликов.

Он отметил, что о махачкалинском «Динамо» хорошо отзываются специалисты, работающие с топовыми российскими клубами.

ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18—21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.