Карпин: «Вы даже не представляете, как мне было сложно давать интервью на русском языке в 2008 году»

«Вы даже не представляете, как мне было сложно давать интервью на русском языке в 2008 году, когда я вернулся в Россию. На испанском языке у меня все лилось, а чтобы ответить на русском, я сначала переводил в голове фразу с испанского. Потому что я 14 лет говорил про футбол на испанском языке. Дома в тот момент тоже был испанский.



Поэтому у меня какое-то время ушло на то, чтобы адаптироваться и снова “научиться” говорить по-русски на футбольные темы», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».