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Карпин: «Вы даже не представляете, как мне было сложно давать интервью на русском языке в 2008 году»

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, с какими сложностями он столкнулся при адаптации после возвращения из Испании, где он выступал за «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Валенсию».

Источник: РИА "Новости"

«Вы даже не представляете, как мне было сложно давать интервью на русском языке в 2008 году, когда я вернулся в Россию. На испанском языке у меня все лилось, а чтобы ответить на русском, я сначала переводил в голове фразу с испанского. Потому что я 14 лет говорил про футбол на испанском языке. Дома в тот момент тоже был испанский.

Поэтому у меня какое-то время ушло на то, чтобы адаптироваться и снова “научиться” говорить по-русски на футбольные темы», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Суммарно Карпин провел за испанские клубы 458 матчей, забил 82 гола и сделал 29 результативных передач.