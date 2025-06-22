Запредельное количество проблем у клубов РПЛ! Трансферный бан, уголовное дело, поиск арены

«Наличие резервной арены — это стандартная и даже обязательная практика любого футбольного клуба. И наш клуб также обязан иметь резервную арену. В начале сезона-2025/2026 на стадионе “Совкомбанк Арена” (Нижний Новгород) будет проходить ремонт. Для этих целей выделены средства, и работа уже началась. Ремонт — необходимость, и на это время у нас появилась возможность использовать стадион для заработка. Это абсолютно логично. Службы клуба уже провели предварительную оценку потенциальных резервных стадионов для наших домашних матчей. Выбрано три площадки, которые будут соответствовать всем требованиям РФС и РПЛ в сезоне-2025/2026. Однако более точную информацию можно будет объявить ближе к старту чемпионата. Отмечу, что наш клуб сделает всё необходимое для максимального комфорта болельщиков и команды, если потребуется задействовать резервные стадионы», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.