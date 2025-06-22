«Ростов» снова взял в аренду у «Зенита» вратаря Одоевского

Одоевский — воспитанник «Зенита», он дебютировал в основной команде в мае 2021 года. Является трехкратным чемпионом России в составе «Зенита». Всего за петербургскую команду он провел 11 матчей, в позапрошлом сезоне вратарь выступал на правах аренды за астраханский «Волгарь».