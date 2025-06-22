«Ростов» снова взял в аренду у «Зенита» вратаря Одоевского

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Голкипер петербургского «Зенита» Даниил Одоевский продолжит выступать в «Ростове» на правах аренды, сообщается в Telegram-канале донского футбольного клуба.
Ранее «Ростов» брал вратаря в аренду до конца сезона-2024/25. В прошлом сезоне он провел 13 матчей за «желто-синих».
Теперь клубы достигли соглашения о переходе Одоевского на правах аренды до конца сезона-2025/26.
Одоевский — воспитанник «Зенита», он дебютировал в основной команде в мае 2021 года. Является трехкратным чемпионом России в составе «Зенита». Всего за петербургскую команду он провел 11 матчей, в позапрошлом сезоне вратарь выступал на правах аренды за астраханский «Волгарь».