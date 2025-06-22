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«Ахмат» приобрел аргентинского нападающего «Оренбурга» Мансилью

Аргентинский нападающий Мансилья перешел из «Оренбурга» в «Ахмат».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» приобрел аргентинского нападающего «Оренбурга» Брайана Мансилью, сообщается в Telegram-канале чеченского футбольного клуба.

Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на три сезона. Футболист присоединился к команде на сборах в Новогорске, прошел медицинское обследование и проведет в воскресенье первую тренировку.

Мансилья перешел в «Оренбург» в 2022 году. В составе команды он принял участие в 84 матчах, в которых забил 13 мячей. Также форвард выступал за аргентинские клубы «Расинг», «Кильмес», «Химнасия», «Платенсе», португальские команды «Витория», «Фаренсе».

Ранее «Ахмат» объявил о трансферах игроков махачкалинского «Динамо» Эгаша Касинтуры, Абакара Гаджиева и защитника «Оренбурга» Максима Сидорова.