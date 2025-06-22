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Защитник «Зенита» перешел в «Ростов»

Защитник Чистяков перешел из «Зенита» в «Ростов».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Защитник Дмитрий Чистяков перешел из петербургского «Зенита» в «Ростов», сообщается в Telegram-канале донского футбольного клуба.

Подробности соглашения с 31-летним россиянином не уточняются. В минувшем сезоне центральный защитник провел за «Зенит» восемь матчей в Кубке России и забил один мяч.

В 2011 году Чистяков выступал за молодежную команду «Ростова», а в 2019-м перешел из «Тамбова» и провел 25 матчей за основную команду ростовчан.

Также «Ростов» объявил о продлении контракта с Константином Кучаевым. Прежнее соглашение 27-летнего полузащитника истекало 30 июня.