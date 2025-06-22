Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
:
Видад
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.99
П2
8.25
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
:
Пачука
Все коэффициенты
П1
1.34
X
6.10
П2
9.30
Футбол. Зарубежный
23.06
Зальцбург
:
Аль-Хиляль
Все коэффициенты
П1
4.13
X
4.30
П2
1.83
Футбол. Зарубежный
23.06
Манчестер Сити
:
Аль-Айн
Все коэффициенты
П1
1.12
X
10.50
П2
23.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
4
:
Ульсан
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Ривер Плейт
0
:
Монтеррей
0
П1
X
П2

Сергей Терехов — о «Химках»: надо бить в колокола, а не радоваться, что клуб исчез

Бывший защитник «Химок» Сергей Терехов высказался о банкротстве подмосковного клуба.

Источник: Чемпионат.com

Бывший защитник «Химок» Сергей Терехов высказался о банкротстве подмосковного клуба. «Химки» объявили о приостановлении деятельности клуба в текущем виде 18 июня.

— Удивляет радостная реакция многих на банкротство клуба?

— Вызывает недоумение, почему люди радуются. Футболисты, более 50 сотрудников клуба потеряли работу. Остались без денег, без зарплат за шесть месяцев. Людям больше нравится злорадствовать. На «Химки» не ходили болельщики. Отчасти эта проблема связана с Fan ID — фанаты бойкотировали игры с паспортом болельщика. Клуб, наверное, недостаточно работал с аудиторией, чтобы ходили на матчи. Радость от исчезновения клуба на футбольной карте России мне вообще непонятна. Надо бить в колокола, чтобы такого не происходило, а не радоваться, что клуб исчез, — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.