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Шикунов: если «Спартак» берёт Заболотного, почему «Ростову» нельзя взять Сулейманова?

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о переходе нападающего Тимура Сулейманова из «Локомотива» в «Ростов».

Источник: Чемпионат.com

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о переходе нападающего Тимура Сулейманова из «Локомотива» в «Ростов».

«Естественно, Сулейманов — неравноценная замена Комличенко, раз Николая забирают в “Локомотив”, а им отдают Тимура. Но для “Ростова” Сулейманов и Чистяков — хорошие варианты, нужно закрыть позиции, на которых играли лидеры. У ростовчан добротная команда, которая хочет хорошо выглядеть и параллельно растить свою молодёжь.

У «Ростова» нет больших денег, чтобы покупать дорогих нападающих. А в России дефицит форвардов. Если «Спартак» берёт Заболотного, почему «Ростову» нельзя взять Сулейманова? Чистяков — добротный средний защитник, которого хорошо знают в «Ростове». Ему там будет легче играть, чем в «Зените», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.