Шикунов: если «Спартак» берёт Заболотного, почему «Ростову» нельзя взять Сулейманова?

У «Ростова» нет больших денег, чтобы покупать дорогих нападающих. А в России дефицит форвардов. Если «Спартак» берёт Заболотного, почему «Ростову» нельзя взять Сулейманова? Чистяков — добротный средний защитник, которого хорошо знают в «Ростове». Ему там будет легче играть, чем в «Зените», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.