Шикунов: столько объёма грязи в российском футболе не было никогда! От этого уже тошнит

На руках у руководителей нашего футбола была бумага, что у клуба большие финансовые проблемы. Почему их допустили ко второй части чемпионата? Уже под конец сезона было понятно, что никто ничего не выплатит. Выгоняйте! Но нет, устроили комедию со стыками. «Пари НН» тут при чём? Они остались в РПЛ вчистую. В ситуации с «Торпедо» никто из РФС и РПЛ не виноват — там другая ситуация, где неправильно поступило руководство клуба«, — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.