Тренеру ЦСКА может грозить тюремный срок в Швейцарии, пишут СМИ

По информации издания, в случае выплаты заработной платы Челестини со стороны ЦСКА и перевода этих средств на счета в западных странах швейцарцу будет грозить тюремное заключение — на срок до пяти лет у себя на родине и до шести лет в Испании, где специалист временно проживал. Отмечается, что швейцарские банки обязаны блокировать подобные транзакции и сообщать о них властям.