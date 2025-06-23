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Тренеру ЦСКА может грозить тюремный срок в Швейцарии, пишут СМИ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Новый главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА швейцарец Фабио Челестини может быть привлечен к уголовной ответственности в Швейцарии из-за получения заработной платы от московской команды, сообщает Blick.

Источник: ПФК ЦСКА

В пятницу Челестини был назначен главным тренером ЦСКА. В этой должности он сменил серба Марко Николича, который возглавил греческий АЕК.

Как отмечает газета, ЦСКА якобы принадлежит государственной корпорации ВЭБ.РФ, которая включена в санкционные списки ЕС, США и Швейцарии. Согласно швейцарскому законодательству, получение средств от находящейся под санкциями организации является нарушением.

По информации издания, в случае выплаты заработной платы Челестини со стороны ЦСКА и перевода этих средств на счета в западных странах швейцарцу будет грозить тюремное заключение — на срок до пяти лет у себя на родине и до шести лет в Испании, где специалист временно проживал. Отмечается, что швейцарские банки обязаны блокировать подобные транзакции и сообщать о них властям.

Челестини 49 лет. Его последним клубом стал «Базель», где он был главным тренером с октября 2023 года. За это время специалист привел коллектив к победе в чемпионате и Кубке Швейцарии в сезоне-2024/25. До этого он возглавлял швейцарские «Сьон», «Люцерн», «Лугано», «Лозанну», итальянскую «Террачину», а также работал ассистентом тренера в испанской «Малаге».