Черно-белая полоса: что известно о задержании владельца «Торпедо» и как это отразится на клубе

Уже звучало и имя арбитра, предположительно, ставшего участником скандала. По данным Sport Baza, его зовут Максим Перезва. В минувшем сезоне судья из Подмосковья обслуживал три игры с участием «Торпедо». И что символично, все они были сыграны именно с марта по май и на домашней арене «автозаводцев». В матчах против «Родины», «Урала» и «Шинника» торпедовцы ни разу не проиграли, набрав пять очков (0:0, 1:1, 0:0). И если взглянуть на итоговую турнирную таблицу Первой лиги, где «Торпедо» стало вторым с 65 очками, «Черноморец» — третий с 64 очками, а «Урал» — четвертый с 59 очками, и мысленно вычесть у черно-белых эти самые пять очков, то «Торпедо» не вышло бы в РПЛ напрямую. То есть предполагаемое влияние на результат оказалось очень серьезным. Если, конечно, всё дело будет именно в этом.