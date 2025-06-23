Черно-белая полоса: что известно о задержании владельца «Торпедо» и как это отразится на клубе

В российском футболе разгорелся новый большой скандал. Мещанский суд Москвы на два месяца арестовал совладельца московского «Торпедо» Леонида Соболева. Судьба «автозаводцев» в РПЛ сезона-2025/26 в который раз оказалась в подвешенном состоянии. Подробнее о сложившейся ситуации — в материале «Известий».
Всё дело во взятках
Первые звоночки прозвенели 19 июня. Тогда издание РБК сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении Соболева, а также директора «Торпедо» Валерия Скородумова по ч. 2 ст. 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). По этой статье им грозит до семи лет лишения свободы.
Следствие подозревает функционеров в попытке дачи взятки одному из футбольных арбитров, чтобы тот принял конкретные решения в пользу клуба. В офисе и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски, и оба фигуранта были доставлены в отделение полиции.
По версии следствия, «Торпедо» могло быть задействовано в финансовом стимулировании судей как минимум в трех матчах прошедшего сезона в период с марта по май. Требования — обеспечение победы «автозаводцам» путем назначения пенальти в ворота соперников или удаления их игрока. Цена вопроса — более 1 млн рублей.
Уже звучало и имя арбитра, предположительно, ставшего участником скандала. По данным Sport Baza, его зовут Максим Перезва. В минувшем сезоне судья из Подмосковья обслуживал три игры с участием «Торпедо». И что символично, все они были сыграны именно с марта по май и на домашней арене «автозаводцев». В матчах против «Родины», «Урала» и «Шинника» торпедовцы ни разу не проиграли, набрав пять очков (0:0, 1:1, 0:0). И если взглянуть на итоговую турнирную таблицу Первой лиги, где «Торпедо» стало вторым с 65 очками, «Черноморец» — третий с 64 очками, а «Урал» — четвертый с 59 очками, и мысленно вычесть у черно-белых эти самые пять очков, то «Торпедо» не вышло бы в РПЛ напрямую. То есть предполагаемое влияние на результат оказалось очень серьезным. Если, конечно, всё дело будет именно в этом.
Инсайдер Иван Карпов дополнил информацию «Базы», раскрыв финансовые детали возможной взятки арбитру Перезве: по 1,5 млн рублей за победы «Торпедо» в играх против «Родины» и «Шинника» и целых 3 млн за три очка в игре с «Уралом». Дополнительно — по 250 тыс. за каждый пенальти или удаление в составе соперника. За аналогичные условия в матче с «Уралом» якобы предлагалось двойное вознаграждение — 500 тыс. По данным Карпова, именно это предложение и побудило Перезву написать заявление в полицию.
Задержание Соболева
Утром 20 июня адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, прокомментировал «Спорт-Экспрессу» задержание своего подзащитного.
Также адвокат добавил, что накануне судебного слушания Соболева допросили, и «он ничего не говорит, потому что ничего не знает по этому поводу». В том же заявлении Добровинский допустил наличие у «Торпедо» неких «врагов», которые могли спровоцировать всю эту ситуацию.
Днем 21 июня в Мещанском суде Москвы прошло заседание, на котором была избрана мера пресечения Соболеву и Скородумову. Добровинский сообщил о заключении совладельца «Торпедо» под стражу на два месяца. Соболеву и Скородумову было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования», по которой максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.
При этом Добровинский сообщил, что Соболев просил суд отпустить его под залог в размере 50 млн рублей, однако ему в этом отказали.
В защиту клиента Добровинский отметил, что Соболев «никогда не разговаривал ни с одним судьей» и «не принимает обвинения», даже отказавшись от дачи показаний. И вновь упомянул неких «серьезных врагов».
«Будем делать всё, чтобы развалить это дело, потому что его нет. Оно, на мой взгляд, сфабриковано. И недостойно того, чтобы попадать в суд», — добавил адвокат в разговоре с «СЭ».
По словам другого защитника Соболева, Андрея Алешкина, арест его клиента — «политическое решение», и в понедельник ожидается подача апелляции.
Реакция «Торпедо» и РПЛ
20 июня ровно в 10:00 мск с официальным заявлением по поводу произошедшего выступил и сам клуб.
«Нам известно, что правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении акционера клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. Подчеркиваем, что расследование находится в компетенции правоохранительных органов и судебной системы. Мы напоминаем о фундаментальном принципе презумпции невиновности. Любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда. Наш клуб следит за ходом следствия и будет сотрудничать с компетентными органами в рамках закона», — сказано в заявлении «Торпедо», приведенном на официальном сайте клуба.
Без внимания ситуацию не оставил и президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.
«РПЛ строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям в спортивной среде. Подобные инциденты подрывают основы честной конкуренции, спортивного принципа и доверия к спорту в целом. Важно отметить, что разбирательство в отношении руководства “Торпедо” проводится относительно соревнования, организатором и оператором которого Российская премьер-лига не является. В случае, если итоги расследования и рассмотрения дела КДК повлияют на состав участников Мир РПЛ сезона-2025/26, мы совместно с коллегами из РФС будем искать наиболее справедливое решение, которое позволит провести чемпионат с соблюдением всех уставов и базовых принципов игры», — приводит слова Алаева официальный сайт РПЛ.
Судьба «Торпедо» после ареста Соболева
По данным «СЭ», акционеры «Торпедо» обещали выполнять все свои обязательства, а у РПЛ нет сомнений в финансовой состоятельности клуба. Также возможность черно-белых сыграть в элите подтвердил и Telegram-канал «Первый спорт», по данным которого, «РФС не планирует менять состав участников нового сезона и отстранять московский клуб». При этом есть вероятность, что клуб накажут перед началом сезона — снятием до 15 очков и крупным штрафом.
Но радоваться за «Торпедо» пока рано. Кейс «Химок» показал, что в РПЛ возможно всё. Вот взяли же и дали «Пари НН» второй шанс после поражения «Сочи» в переходных матчах. И самих сочинцев тоже допустили. Так что чудеса возможны.
Возможно, арест совладельца действительно не скажется на «Торпедо» по спортивной части и команда сможет отыграть сезон. Правда, не исключено, что через год могут случиться «Химки 2.0». Но по крайней мере, «автозаводцы» не нарушат целостность лиги и не будет ужаса с 15 командами и ломаным календарем (который, между прочим, уже сформирован и опубликован).
При этом уже пошли разговоры о возможной замене «Торпедо» в РПЛ. Опять же, после ситуации с «Химками» все подумали, что ожидать можно чего угодно. И потому начали предлагать конкретные варианты.
Например, председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что место «Торпедо» должен занять «Оренбург».
«Если “Торпедо” не сможет принять участие, то по логике должен играть “Оренбург”. Но давайте сначала дождемся решения, что будет с “Торпедо”, — сказал Медведев “Матч ТВ”.
А президент «Урала» Григорий Иванов и вовсе предложил кандидатуру своей команды, которая проиграла в стыках «Ахмату».
«С руководством РПЛ не общаемся по вопросу “Торпедо”. Только вчера новость вышла, и не знаю всех причин. “Урал” готов заменить “Торпедо”. У нас есть состав, любой клуб можем заменить. Не хотелось бы, чтобы “Торпедо” не по спортивным причинам не смогло принять участие в РПЛ. Ребята заслужили все-таки. Не знаю, как дальше будет разворачиваться ситуация. Пока эта информация только в прессе, конкретики никакой нет», — сказал Иванов «РБ Спорт».
Матчи первого тура РПЛ пройдут 18 июля. И «Торпедо» должно сыграть с ЦСКА. А может, и не сыграет. За почти месяц ситуация может поменяться до неузнаваемости. А нам остается только наблюдать за этим.
Алексей Михайлов