Эдуард Мор: ЦСКА под руководством Челестини будет штормить

«Очень интересно. Я думаю, что ЦСКА будет штормить. Учитывая, что моё мнение очень сильно интересует армейцев, я буду пристально смотреть за игрой этой команды, чтобы подмечать любые нюансы», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».