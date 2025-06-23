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Агент подтвердил, что конфликт на Украине помешал переходу Меркау в «Краснодар»

Педро Вилариньо, представитель полузащитника испанского «Эльче» Николаса Фернандеса Меркау, в разговоре с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым подтвердил, что аргентинец отказался от перехода в «Краснодар» по нефутбольным причинам.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что чемпионы России согласовали трансфер игрока за 8 млн евро, но Меркау отклонил предложения из-за проведения специальной военной операции (СВО).

«Срыв трансфера в “Краснодар”? Да, это правда, что Николас отказался от перехода. Он принял такое решение из-за проблем с логистикой в России из-за конфликта с Украиной», — заявил агент игрока.

25-летний Меркау в прошедшем сезоне помог «Эльче» вернуться в Ла Лигу.

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