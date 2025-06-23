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«Краснодар» подписал защитника из чемпионата Франции

Бразильский полузащитник французского «Нанта» Дуглас Аугусто подпишет контракт с «Краснодаром». Об этом сообщает L'Equipe.

Источник утверждает, что коллективы уже достигли договоренности. Изначально российский клуб хотел заплатить €4 млн за 28-летнего футболиста, но в итоге сумма перехода составит €6,5 млн.

Аугусто выступает за «Нант» с лета 2023 года. В минувшем сезоне он забил четыре мяча в 30 матчах чемпионата Франции. Рыночная цена футболиста оценивается в €6 млн.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».