Агент рассказал, куда Вендел перейдет из «Зенита»

«Думаю, в Бразилии есть клубы, которые заинтересованы в приглашении Вендела. Они знают, что “Зенит” на данный момент не рассчитывает на футболиста. Поэтому, наверное, эти клубы будут стараться, чтобы Вендел перешел к ним в аренду с опцией выкупа. На мой взгляд, единственный путь для Вендела сейчас — это Бразилия и, может быть, один-два клуба в Европе», — рассказал агент Legalbet.