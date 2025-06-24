Григорян назвал нападающего, который идеально впишется в состав «Спартака»

«Иван Сергеев по стилистике очень здорово подходит “Спартаку”. Команде нужен игровичок на позицию центрального нападающего. А Сергеев относится именно к такой породе. Я вижу его в “Спартаке”. Наверное, “красно-белые” хотели габаритного форварда. Но и Сергеев может принести пользу “Спартаку”», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».