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Григорян назвал нападающего, который идеально впишется в состав «Спартака»

Российский тренер Александр Григорян рассказал, что 30-летний нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев отлично впишется в состав московского «Спартака».

Источник: Чемпионат.com

«Иван Сергеев по стилистике очень здорово подходит “Спартаку”. Команде нужен игровичок на позицию центрального нападающего. А Сергеев относится именно к такой породе. Я вижу его в “Спартаке”. Наверное, “красно-белые” хотели габаритного форварда. Но и Сергеев может принести пользу “Спартаку”», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Интерес к форварду сборной России приписывают московским «Динамо» и «Спартаку». По данным СМИ, красно-белые сделали более привлекательное предложение «Крыльям Советов» за трансфер Сергеева.