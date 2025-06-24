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РФС показал рекордную чистую прибыль с момента введения санкций

Чистая прибыль РФС в 2024 году составила 1,82 миллиарда рублей.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Чистая прибыль Российского футбольного союза (РФС) после уплаты налогов в 2024 году составила 1,82 млрд рублей, что является рекордным показателем организации с момента введения санкций в феврале 2022 года, следует из отчета о финансовых результатах союза, который есть в распоряжении РИА Новости.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Позднее было уточнено, что санкции будут действовать до завершения СВО.

Как следует из отчета, чистая прибыль РФС за 2024 год составила 1,82 млрд рублей. В 2023 году этот показатель равнялся 1,24 млрд рублей, а в 2022-м — 1,36 млрд рублей. Также, согласно документу, наблюдается рост выручки Российского футбольного союза — 7,99 млрд рублей в 2024 году против 7,15 и 5,36 млрд рублей в 2023 и 2022 годах соответственно.

Кроме того, фиксируется положительная динамика баланса организации. В 2022 году он был равен 8,38 млрд рублей, в 2023-м — 8,84 млрд рублей, а в 2024-м — 11,4 млрд рублей.

23 июня исполнительный комитет РФС согласовал годовой отчет и бухгалтерскую отчетность организации за 2024 год. После этого документация была направлена на одобрение очередной конференции РФС, которая состоится 26 июня в Москве.