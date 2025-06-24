РФС показал рекордную чистую прибыль с момента введения санкций

Как следует из отчета, чистая прибыль РФС за 2024 год составила 1,82 млрд рублей. В 2023 году этот показатель равнялся 1,24 млрд рублей, а в 2022-м — 1,36 млрд рублей. Также, согласно документу, наблюдается рост выручки Российского футбольного союза — 7,99 млрд рублей в 2024 году против 7,15 и 5,36 млрд рублей в 2023 и 2022 годах соответственно.